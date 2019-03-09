«Мужчина должен уступать женщине во всем, кроме того, в чем уступить не может»: муж Собчак ответил на вопрос, кто главный…

Супруг светской львицы пообщался со своими поклонниками в социальных сетях.

Светская львица Ксения Собчак и ее супруг объявили официально о расставании. Телеведущую уже давно подозревают в романе с режиссером Константином Богомоловым . Судя по всему, эти слухи не беспочвенны.

Между тем муж телеведущей решил пообщаться со своими поклонниками. Беседа состоялась в социальной сети Фейсбук. На вопрос, что его привлекает в женщине, супруг Ксении Собчак ответил, что для него внешность вовсе не стоит на первом месте, как для многих мужчин. Ему всегда нравились женщины самостийные. Он ценит в них интеллект, самостоятельность, оригинальность, небанальность. Они, как он считает, должны обладать хорошим чувством юмора.

«Невозможно для меня жить с женщиной, если у нее другая природа юмора. Когда ты шутишь, а она не очень», — заявил он.

На вопрос, кто в семье главный, муж Собчак заметил, что заниматься тем, кто сверху в семье — порочная практика.

«Мужчина должен уступать женщине во всем, кроме того, в чем уступить не может», — заявил он. По его словам, эти вещи должны быть четко обозначены в семье, тогда в отношениях будет царить мир и порядок.

Также муж Собчак сказал, что для него любовь к женщине должна обязательно включать моменты душевной близости.