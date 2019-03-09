Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Мужчина должен уступать женщине во всем, кроме того, в чем уступить не может»: муж Собчак ответил на вопрос, кто главный… 

Teleprogramma.pro + ещё 41 1 час назад
Фото: КП
Супруг светской львицы пообщался со своими поклонниками в социальных сетях.
Светская львица Ксения Собчак и ее супруг объявили официально о расставании. Телеведущую уже давно подозревают в романе с режиссером Константином Богомоловым. Судя по всему, эти слухи не беспочвенны.
Между тем муж телеведущей решил пообщаться со своими поклонниками. Беседа состоялась в социальной сети Фейсбук. На вопрос, что его привлекает в женщине, супруг Ксении Собчак ответил, что для него внешность вовсе не стоит на первом месте, как для многих мужчин. Ему всегда нравились женщины самостийные. Он ценит в них интеллект, самостоятельность, оригинальность, небанальность. Они, как он считает, должны обладать хорошим чувством юмора.
«Невозможно для меня жить с женщиной, если у нее другая природа юмора. Когда ты шутишь, а она не очень», — заявил он.
На вопрос, кто в семье главный, муж Собчак заметил, что заниматься тем, кто сверху в семье — порочная практика.
«Мужчина должен уступать женщине во всем, кроме того, в чем уступить не может», — заявил он. По его словам, эти вещи должны быть четко обозначены в семье, тогда в отношениях будет царить мир и порядок.
Также муж Собчак сказал, что для него любовь к женщине должна обязательно включать моменты душевной близости.
«Любовь для меня — это вовсе не босиком по морскому прибою. Я считаю, что любовь должна занимать немалую часть в отношениях. Любовь — это серьезное, неоднозначное, неоднокрасочное чувство. На мой взгляд, мужчины склонны завоевать женщин, а потом ждать признания. Мужчина нуждается в женщине, которая поддерживала бы его не поступками, а которая ему адекватна и органична», — заметил он.
Teleprogramma.pro: последние новости
Вупи Голдберг едва не умерла от пневмонии и септического шока «Вера Холодная нервно курит в сторонке»: Лиза Боярская в образе «роскошной нэпменши» пожаловалась на плохую погоду в Петербурге Беременную жену короля Малайзии Оксану Воеводину заметили в обществе неизвестного мужчины в Москве
Комментарии115
Шоу-бизнес , Константин Богомолов , Ксения Собчак
Читайте также
Видео
Отправила в нокаут: продавщица рассказала о драке
Происшествия
Тимошенко унизила Зеленского
Украина В мире
Украинская журналистка поехала в Крым и вынесла вердикт
Общество В мире
Подаренный Porsche поставил чиновницу в тупик
Общество
Тимошенко выдвинула условия встречи с Путиным
В мире Украина
МИД Австрии вызывает посла Украины
В мире Украина
В РФ отреагировали на новую инициативу США по Крыму
Политика
Оборонявшие фем-кафе девушки нанесли удар по патриархату
Общество
На Украине разгорелся новый предвыборный скандал
Украина В мире
Климкина поставили на место после резкой реплики
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение