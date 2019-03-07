Российская певица Алла Пугачева поздравила писателя-сатирика Михаила Жванецкого с 85-летием. Об этом сообщает kp.ru.
Как отмечается, друзья юбиляра организовали банкет в его честь.
"Живи долго, гений!", — отметила Пугачева на торжестве.
В издании подчеркнули, что видео с торжества после разместил у себя в инстаграме ее супруг Максим Галкин.
"Было весело, остроумно и вкусно", — написал Галкин.
6 марта Михаилу Жванецкому исполнилось 85 лет.
Ранее сообщалось, что Жванецкий отказался от миллиона Березовского.