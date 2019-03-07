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Пугачева устроила сюрприз Жванецкому в честь юбилея 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российская певица Алла Пугачева поздравила писателя-сатирика Михаила Жванецкого с 85-летием. Об этом сообщает kp.ru.
Как отмечается, друзья юбиляра организовали банкет в его честь.
"Живи долго, гений!", — отметила Пугачева на торжестве.
В издании подчеркнули, что видео с торжества после разместил у себя в инстаграме ее супруг Максим Галкин.
"Было весело, остроумно и вкусно", — написал Галкин.
6 марта Михаилу Жванецкому исполнилось 85 лет.
Ранее сообщалось, что Жванецкий отказался от миллиона Березовского.
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Шоу-бизнес , Михаил Жванецкий , Максим Галкин , Алла Пугачева
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