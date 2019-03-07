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Максим Фадеев рассказал о своем любимом музыканте 

Вечерняя Москва 55 минут назад
Фото: Instagram
Продюсер Максим Фадеев опубликовал в социальной сети Instagram сообщение, в котором поделился со своими подписчиками мыслями о творчестве музыкантов и влиянием времени на них.
— К сожалению, великие люди, посвятившие свою жизнь музыке, уходят неизбежно. Но они не исчезают бесследно, а остаются в памяти целых поколений. Время может забрать у нас гения, но не может забрать его творений. Для меня таким гением был и остается Питер Гэбриэл, — написал Максим Фадеев.
По его словам, прославившийся как участник группы Genesis музыкант является тем человеком, к творчеству которого продюсер относится с большим трепетом. Максим Фадеев выразил уверенность, что музыку Питера Гэбриэла будут помнить спустя десятилетия.
В конце опубликованного сообщения Максим Фадеев предложил своим подписчикам рассказать о тех исполнителях, которые навсегда остались в их сердцах.
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Шоу-бизнес , Максим Фадеев
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