Максим Фадеев рассказал о своем любимом музыканте

Продюсер Максим Фадеев опубликовал в социальной сети Instagram сообщение, в котором поделился со своими подписчиками мыслями о творчестве музыкантов и влиянием времени на них.

— К сожалению, великие люди, посвятившие свою жизнь музыке, уходят неизбежно. Но они не исчезают бесследно, а остаются в памяти целых поколений. Время может забрать у нас гения, но не может забрать его творений. Для меня таким гением был и остается Питер Гэбриэл, — написал Максим Фадеев.

По его словам, прославившийся как участник группы Genesis музыкант является тем человеком, к творчеству которого продюсер относится с большим трепетом. Максим Фадеев выразил уверенность, что музыку Питера Гэбриэла будут помнить спустя десятилетия.

В конце опубликованного сообщения Максим Фадеев предложил своим подписчикам рассказать о тех исполнителях, которые навсегда остались в их сердцах.