Упустившая Богомолова Мороз спуталась с другим

В Центральном доме литераторов состоялся показ сериала "Содержанки". В кулуарах обсуждали не только режиссерский талант Константина Богомолова

Присутствующие шептались, что на экс-возлюбленную Богомолова актрису Дарью Мороз положил глаз Владимир Мишуков . Артисты вместе снимались в "Содержанках", и совместная работа их якобы сблизила.

Сразу после премьеры сплетни о возможном романе Мороз и Мишукова появились в Сети.

"Искры-искры-искры между ними сыплются градом", — пишет об этом же Telegram-канал "Антиглянец".

Примечательно, что на мероприятии появилась не только бывшая супруга режиссера, среди присутствующих была замечена Ксения Собчак . Именно ее называют любовницей Константина. Якобы из-за теледивы Богомолов и Мороз упустили шанс на воссоединение.

Отметим, что Дарья появилась на премьере в черном брючном костюме, галстуке на голую шею и босоножках. Актриса по праву стала звездой вечера. Когда снимок Мороз появился в ее Instagram, интернет-обыватели не пожалели для нее комплиментов.