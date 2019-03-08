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Упустившая Богомолова Мороз спуталась с другим 

Дни.ру 38 минут назад
Фото: globallookpress.com
В Центральном доме литераторов состоялся показ сериала "Содержанки". В кулуарах обсуждали не только режиссерский талант Константина Богомолова.
Присутствующие шептались, что на экс-возлюбленную Богомолова актрису Дарью Мороз положил глаз Владимир Мишуков. Артисты вместе снимались в "Содержанках", и совместная работа их якобы сблизила.
Сразу после премьеры сплетни о возможном романе Мороз и Мишукова появились в Сети.
"Искры-искры-искры между ними сыплются градом", — пишет об этом же Telegram-канал "Антиглянец".
Примечательно, что на мероприятии появилась не только бывшая супруга режиссера, среди присутствующих была замечена Ксения Собчак. Именно ее называют любовницей Константина. Якобы из-за теледивы Богомолов и Мороз упустили шанс на воссоединение.
Отметим, что Дарья появилась на премьере в черном брючном костюме, галстуке на голую шею и босоножках. Актриса по праву стала звездой вечера. Когда снимок Мороз появился в ее Instagram, интернет-обыватели не пожалели для нее комплиментов.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Константин Богомолов , Владимир Мишуков , Ксения Собчак , Дарья Мороз
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