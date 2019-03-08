Неизвестные ворвались к родителям журналиста Рубина 

Двое неизвестных в Москве с видеокамерами ворвались в квартиру, где проживают родители журналиста издания «Проект» Михаила Рубина. Об этом рассказал сам журналист с соцсетях.
«Ворвались какие-то неизвестные с криками: «Вашему сыну не стыдно продавать родину?». Поскольку я никак не готов становиться политическим деятелем и привыкать к такого рода вещам, да еще и вовлекать в это семью, то мне интересны две вещи. Насколько это законно? Имеет ли смысл куда-то жаловаться?», — написал Рубин в Facebook.
Каких-либо комментариев от официальных лиц по произошедшему в средства массовой информации пока не поступало.
Михаил Рубин известен, как автор ряда резонансных разоблачений в высших эшелонах российской власти. Не так давно журналист опубликовал материал о бизнесе ЛДПР и о дорогой зарубежной недвижимости сына лидера партии Владимира Жириновского Игоря Лебедева, писал News.ru.