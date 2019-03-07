Нагиев признался в ненависти к 8 марта

Шоумен сделал громкое заявление на совей странице в Instagram. Дмитрий Нагиев отметил, что не любит Международный женский день.

"Я ненавижу 8 марта", — написал телеведущий.

И тут же объяснил свое мнение.

"В этот день расцветают мужское самолюбование и женские надежды. Я желаю вам, мои любимые, чтобы рядом был мужчина, который не ждёт одного дня, а делает праздник из всей жизни. Будьте любимы и счастливы", — высказался шоумен.

Свою откровенную публикацию Дмитрий Нагиев подписал довольно оригинально: "президент ассоциации матерых гетеросексуалов".

Большинство подписчиц телеведущего поддержали его. "Правильные слова и пожелания", "Наконец-то настоящий мужской комментарий!", "Поддерживаю!", "Мужчина! Редкий экземпляр", — написали пользовательницы Дмитрию Нагиеву соцсети.

Но были и те, кто не разделил мнения звезды. "Боже, люди, вы о чем? Один сказал и все подсели, это тоже один из дней, он прекрасен, я люблю 8 марта и всем желаю каждый день такой. Но причем тут ненависть к 8 марта? Любите и будьте счастливы", — отметила одна из фолловеров.

Ранее Дмитрий Нагиев устроил настоящую провокацию, когда обнародовал свои фотографии, на которых позирует со спущенными штанами. Сын шоумена Кирилл немедленно отреагировал на демарш родителя. Он пристыдил знаменитого папу.