Худрук МХАТ им. Горького пообещал увеличить выплаты артистам

"Фонд заработной платы, который у нас существует, он достаточно стабилен… Мы один из немногих театров в Москве, где актеры получают ставки, где нет коэффициентов, учета занятости. Менять ситуацию чуть-чуть, потихонечку мы будем, но не за счет сокращения ставок", — сказал Бояков.

Он отметил, что у театра в 2019 году изменится доход по сравнению с 2018 годом. «Увеличится количество заработанных денег, какая-то часть этих денег пойдет на увеличение выплат актерам, безусловно. Ведь эти десять премьер (запланированных в 2019 году — ред.)… У нас пока ни копейки никаких дополнительных денег, после того, как я назначен и после того, как нам дали денег на четыре премьеры, у нас пока нет ничего, только обещания, только вопросы», — сказал он.

Кроме того, Бояков отметил необходимость увеличения заполняемости зрительного зала, добавив, что от этого и будет зависеть дальнейший заработок артистов.

"Если говорить о заработках, то эти деньги, которые мы начнем зарабатывать, увеличивая заполняемость… вот когда эти деньги появятся, тогда они распределяться не будут пропорционально и не по принципу «заплатите всем актерам одинаковую цифру», — заключил он.