Худрук МХАТ им. Горького надеется увеличить посещаемость спектаклей до 90% в 2021 году

МОСКВА , 12 марта. / ТАСС /. Посещаемость спектаклей МХАТ им. Горького должна вырасти до 90% в 2021 году, сообщил в интервью ТАСС художественный руководитель театра Эдуард Бояков

"Есть определенные проблемы [с посещаемостью]

Сегодня у нас порядка 60% заполняемости [зала]", — сказал он. — Мы должны научиться заполнять зал на 100%, несмотря на то, что это очень нелегко. Ведь в Большом зале 1370 мест, это самый вместительный драматический зал в пределах Садового кольца. Я обещаю сделать все, чтобы посещаемость приблизилась в 2021 году к 90%".

Он отметил, что сейчас посещаемость существенно ниже, чем в Вахтанговском театре или МХТ им. Чехова. Худрук подчеркнул, что отделять вопрос посещаемости от творческого результата нельзя. «Мы назначены в театр не зрителями, мы назначены профессионалами, экспертами. Это предполагает честное, бескомпромиссное служение художественной правде, поиску художественной истины», — заявил он.

Бояков считает полезным возрождение практики творческих «разборов» спектаклей коллегами-режиссерами и актерами из других коллективов. «Репертуар и посещаемость будут тогда, когда мы создадим экспертную среду, в которой артикулируется отнюдь не собственное или чье-то еще комплиментарное мнение о наших постановках. Это должно быть мнение авторитетов, оно должно быть глубоким, экспертным», — отметил худрук.