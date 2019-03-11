Хазанов не одобрил лечение связок коньяком

Актер и худрук Театра эстрады Геннадий Хазанов не считает «предметом для разговора» отстранение актеров за пьянство. Об этом он заявил Национальной службе новостей.

Ранее по этой причине был отстранен актер МХАТа имени Горького Антон Хомятов . Сам он объяснил, что такое решение принял Эдуард Бояков , ставший художественным руководителем театра лишь в декабре 2018 года.

Хомятов осудил начальника за «диктат своих условий», отказался считать 100 выпитых «для связок» граммов коньяка чем-то «зазорным», а также рассказал, что из-за подскочившего в результате известий об отстранении давления попал в реанимацию.

В свою очередь, коллега и Боякова, и Хомятова Геннадий Хазанов отказался считать появление на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения приемлемым.