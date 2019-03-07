Шнуров высмеял слова волгоградского депутата о «тунеядцах» в стихах

Лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров в стихотворной форме прокомментировал скандальное высказывание депутата Гасана Набиева, заявившего, что минимальную пенсию получают только «тунеядцы и алкоголики». По словам популярного музыканта, он решил вступиться за «алкашей».

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал стихотворение, посвященное депутату Волгоградской облдумы Гасану Набиеву, ранее заявившему, что минимальную пенсию получают только «тунеядцы и алкоголики». Реакцией на высказывание чиновника артист поделился в своем инстаграме.

«Я вступаюсь за алкашей и тунеядцев, // Потому как сам из этих самых родом. // Слышал много я, но чтоб такого [ужаса], // Не припомню. Выбранный народом, // Дядя, видимо, уже не помнит жизни. // Кто работает, тот [ничего] не получает, // А при нынешней высокой дешевизне, // Многие питаются отчаянием. // Нет надежды, не на пенсии же ваши, // Полагаться в десять тыщ (здесь и далее сохранена авторская орфография — «Газета.Ru»), // И бухают одинокие мамаши, // В фешенебельном районе близ Мытищ», — написал музыкант.

Напомним, что резонансным высказыванием Набиев отметился в ходе внеочередного заседания партии, посвященного поддержке федерального законопроекта об индексации пенсий сверх прожиточного минимума. Согласно чиновнику, минимальную пенсию получают только «алкаши и тунеядцы», сами виноватые в таком размере выплаты, так как остальные пенсионеры получают гораздо большую пенсию. Набиев среди прочего подчеркнул, что те, кто в СССР работал «нормально», а не «тунеядствовал», сейчас получают пенсию в 25 тысяч и больше.

«Я руководил предприятием, где работало около 6 тысяч человек. Спросите у тех работников. У них пенсии сейчас не 8 и не 7 тысяч рублей, а гораздо выше. Они получают пенсии 16-17, а некоторые и 20 тысяч рублей. Это рабочие, которые трудились у станка: сварщики, слесари… У них такие пенсии», — заявил политик.

Немногим позднее Набиев попытался оправдаться за свои слова, извинившись перед всеми, кого могло расстроить его резкое высказывание. Принесли извинения за сказанное коллегой и в отделении его партии.

Представители волгоградского отделения «Единой России» отмели, что это только его личное мнение, не имеющее ничего общего с позицией фракции.

«Безусловно, минимальную пенсию, к сожалению, получают люди добросовестно трудившиеся на благо родины, и законопроектом предполагается подкорректировать пенсионные выплаты. И мы сегодня видим, что на государственном уровне делается все возможное, чтобы поддержать пенсионеров. Со своей стороны добавлю, что публичным людям надо думать прежде, чем делать разного рода заявления. Региональное отделение партии приносит свои извинения по поводу резкого выступления Гасана Набиева», — цитирует РИА «Новости» заявление секретаря волгоградского регионального отделения партии Сергея Горнякова.

Шнуров, как известно, нередко публикует стихотворения собственного сочинения, касающиеся текущей новостной повестки. Так, в середине февраля артист поделился своими мыслями (естественно, в стихотворной форме) на сообщения СМИ об избиении актером Маратом Башаровым собственной супруги.

«Широко живут здесь люди, // Жен дубасят, водку пьют, // И тем самым, без прелюдий, // Местный создают уют», — начал свое стихотворение Шнуров.

Комментируя резонансный скандал, Сергей использовал по отношению к месту действия термин «третий Рим», упомянув о грубости, присущей его жителям, которые заменяют слово «здрасьте» нецензурной бранью: «Нет, не выжить хилым, слабым, // Ты мотай на ус, секи, — // Тумаков дают здесь бабам, // Чтоб боялись мужики».

После упоминания избиения некой женщины без билета на стоянке маршруток, артист в очередной раз дал яркую характеристику месту действия — «край суровый, не до шуток, далеко до изобилий».

«Не хватало рациона, // Витамины ели редко. // Зато все традиционно // И недалеко от предков», — посетовал Шнуров.

В финале стихотворения лидер «Ленинграда» подчеркнул, что каждый из тех, кому посвящено произведение, «рос на примерах», в которые впоследствии вносила коррективы жизнь. «А с артиста какой спрос, // Он Народный, вот и все», — заключил музыкант.

Особо примечательно, что лайк под данной публикацией среди прочих поставила и сама жена Башарова.