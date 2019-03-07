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Кириллу «Руки-Базуки» предложат сыграть в «Брате-3» 

Рамблер 9 минут назад
Фото: @ruki_bazuki_official
Музыкант Стас Барецкий намерен пригласить на главную роль в фильме «Брат-3» Кирилла Терешина, известного как Руки-Базуки.
«Открою вам новый маленький секрет готовящегося фильма. Главную роль в нем сыграет мега-звезда "синтолового шоу-бизнеса", Кирилл "Руки-Базуки". Это будет бомба», — заявил Барецкий в эфире НСН.
Он также рассказал, что в съемках примет участие бывший боец ММА Вячеслав Дацик по прозвищу Рыжий Тарзан. Недавно он вышел из СИЗО, где отбывал наказание по статьям о хулиганстве, побоях и проникновении в жилище с угрозой насилия.
Дилогия «Брат» режиссера Алексея Балабанова стала культовой для поколения 90-х годов. Главную роль в фильмах исполнил Сергей Бодров.
Шоу-бизнес , Алексей Балабанов , Стас Барецкий , Сергей Бодров , ФСИН
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