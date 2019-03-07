Режиссер фильма о педофилии Майкла Джексона захотел снять продолжение

Он пояснил, что ему хотелось бы создать сиквел ленты «Покидая Нетландию», чтобы рассказать истории других предполагаемых жертв артиста. Кинематографист добавил, что возьмется за проект, если в нем согласятся принять участие Джордан Чандлер и Гэвин Арвизо, в растлении которых музыканта обвиняли в 1993 и 2003 годах. Его оправдали по обоим делам.

«Интересно посмотреть на гражданское дело Джордана Чандлера и на уголовный процесс», — отметил Рид.

21 февраля в сети появился трейлер «Покидая Нетландию». Четырехчасовая лента, премьера которой состоялась на кинофестивале «Санденс» в январе, раскрывает историю двух предполагаемых жертв Джексона — Уэйда Робсона и Джеймса Сэйфчака, которые утверждают, что в детстве подверглись сексуальному насилию со стороны поп-исполнителя.

В связи с выходом картины семья Майкла Джексона предъявила телеканалу HBO иск на 100 миллионов долларов. Родственники утверждали, что компания нарушила условия контракта, заключенного в 1992 году. Согласно условиям договора, HBO не имеет права порочить честь и достоинство артиста.