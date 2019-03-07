Ожидающий смерти Малахов молился в больничной палате

Шоумен Андрей Малахов рассказал, о трагедии в семье. Телеведущий до сих пор переживает из-за случившегося.

Андрей Малахов чуть более года назад впервые стал отцом. Шоумен отмечает, что очень ждал этого ребенка и был счастлив сообщить о его появлении своей матери Людмиле Николаевне. Меж тем, телеведущий жалеет, что его отец Николай Дмитриевич не дожил до этого момента.

В студии программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1" Малахов рассказал ведущему Борису Корчевникову , как прощался с умирающим родителем. В ожидании смерти родителя шоумен читал молитвы.

"Я был в командировке в Австралии, мы тогда открывали вещание там. Мне позвонили и сказали, что он попал в больницу. Я вылетел в Москву, из Москвы в Мурманск. Я приехал в больницу, он уже был в коме, но аппарат показывал, что он дышит. Мы вызвали священника. Я продолжал с ним разговаривать. Мы начали читать молитвы, и в эту секунду было видно, как кривая остановилась", — сдавленным голосом вспомнил шоумен.

После Андрей посоветовал зрителям как можно чаще встречаться с родителями, "чтобы потом не было больно". По словам телеведущего, в тот момент, когда его отец делал последний вздох, он многое понял.