Беременная жена бывшего короля Малайзии Оксана Воеводина прилетела в Россию

25-летняя «Мисс Москва » Оксана Воеводина продемонстрировала округлившийся живот на публике.

Беременная модель была замечена в магазине «Азбука вкуса» в районе улицы 1905 года с неизвестным молодым человеком.

«Они много времени провели в бакалейном отделе, выбирали булочки. Срок у нее уже приличный. Оксана постоянно держалась за живот и хваталась за руку молодого парня. Кстати, парень — красавчик и очень трогательно заботился о ней, помогал нести пакеты. Между ними явно очень теплые отношения. Потом они вместе сели в белый Porsche Cayenne, за рулем которого был он», — цитирует «СтарХит» слова очевидца.

Будущая мама выглядела расслабленно: ее волосы были заплетены в косы, спортивный костюм — ничего не выдавало в ней знаменитость.

Рожать первенца в России супруга бывшего короля не намерена. Сын Оксаны и Мухаммада появится на свет в немецкой клинике — именно в этой стране супруги вместе посещали Центр планирования семьи. Ребенок станет первым и для бывшего короля — несмотря на возраст, он ни разу не испытывал счастья отцовства.