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Беременная жена бывшего короля Малайзии Оксана Воеводина прилетела в Россию 

Passion.ru + ещё 3 55 минут назад
Фото: Instagram
25-летняя «Мисс Москва» Оксана Воеводина продемонстрировала округлившийся живот на публике.
Свадьба 49-летнего Мухаммада V Фариса и 25-летней модели Оксаны Воеводиной, которая состоялась в минувшем году в Москве, наделала немало шума в Сети. Ради свадьбы с королевой красоты король добровольно отрекся от трона, а модель, в свою очередь, приняла ислам и получила новое имя Рихана. Вскоре стало известно, что русская жена бывшего монарха беременна, а на днях она прилетела в Россию — видимо, навестить родственников и встретиться с друзьями.
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Появились первые фото беременной жены экс-короля Малайзии Оксаны Воеводиной. В начале января стало известно, что 25-летняя уроженка Таганрога Оксана Воеводина и бывший король Малайзии 49-летний Мухаммад V Фарис ждут первенца. Сразу после свадьбы, которая прошла в сентябре в "Барвиха Luxury Village", пара посетила известную немецкую репродуктивную клинику. #wowsuccessfulawards #wowжурнал #wowsuccessfulawards2019 #оксанавоеводина

Публикация от  ЖУРНАЛ WOW (@wow_journal_)

Беременная модель была замечена в магазине «Азбука вкуса» в районе улицы 1905 года с неизвестным молодым человеком.
«Они много времени провели в бакалейном отделе, выбирали булочки. Срок у нее уже приличный. Оксана постоянно держалась за живот и хваталась за руку молодого парня. Кстати, парень — красавчик и очень трогательно заботился о ней, помогал нести пакеты. Между ними явно очень теплые отношения. Потом они вместе сели в белый Porsche Cayenne, за рулем которого был он», — цитирует «СтарХит» слова очевидца.
Будущая мама выглядела расслабленно: ее волосы были заплетены в косы, спортивный костюм — ничего не выдавало в ней знаменитость.
Рожать первенца в России супруга бывшего короля не намерена. Сын Оксаны и Мухаммада появится на свет в немецкой клинике — именно в этой стране супруги вместе посещали Центр планирования семьи. Ребенок станет первым и для бывшего короля — несмотря на возраст, он ни разу не испытывал счастья отцовства.
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Шоу-бизнес , StarHit , Малайзия , Москва
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