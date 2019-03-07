Фермерские продукты от Григория Лепса появятся на прилавках

Певец Григорий Лепс заявил, что запускает собственную линию фермерских продуктов под брендом «Хлебосольное подворье».

«Решил облегчить задачу и жене, и всем женщинам России. Создать полную коллекцию продуктов высшего качества для меня было неподъемной задачей, но я нашел партнёров», — сказал Лепс.

Артист также рассказал, что ему всегда хотелось создать что-то особенное из продукции, поэтому он решился на данный шаг. Он намерен самостоятельно рекламировать данную продукцию. Уже осенью в продажу поступят — соленья (огурцы, помидоры), закуски, сыры, творог и многое другое. Кроме того, исполнитель поделился своими творческими планами на будущее.

«Сейчас пытаюсь записать 80 произведений. Песни Высоцкого. Обычный альбом, гитара и голос только будет», — добавил Лепс «Интерфаксу».