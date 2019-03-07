Певец Григорий Лепс заявил, что запускает собственную линию фермерских продуктов под брендом «Хлебосольное подворье».
«Решил облегчить задачу и жене, и всем женщинам России. Создать полную коллекцию продуктов высшего качества для меня было неподъемной задачей, но я нашел партнёров», — сказал Лепс.
Артист также рассказал, что ему всегда хотелось создать что-то особенное из продукции, поэтому он решился на данный шаг. Он намерен самостоятельно рекламировать данную продукцию. Уже осенью в продажу поступят — соленья (огурцы, помидоры), закуски, сыры, творог и многое другое. Кроме того, исполнитель поделился своими творческими планами на будущее.
«Сейчас пытаюсь записать 80 произведений. Песни Высоцкого. Обычный альбом, гитара и голос только будет», — добавил Лепс «Интерфаксу».
Как писал News.ru, Григорий Лепс намерен стать отцом в пятый раз. Сейчас музыкант обсуждает возможное пополнение с нынешней женой. У пары уже есть две дочки и сын, также у автора «Рюмки водки на столе» есть дочь от первого брака.