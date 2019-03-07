Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фермерские продукты от Григория Лепса появятся на прилавках 

News.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Певец Григорий Лепс заявил, что запускает собственную линию фермерских продуктов под брендом «Хлебосольное подворье».
«Решил облегчить задачу и жене, и всем женщинам России. Создать полную коллекцию продуктов высшего качества для меня было неподъемной задачей, но я нашел партнёров», — сказал Лепс.
Артист также рассказал, что ему всегда хотелось создать что-то особенное из продукции, поэтому он решился на данный шаг. Он намерен самостоятельно рекламировать данную продукцию. Уже осенью в продажу поступят — соленья (огурцы, помидоры), закуски, сыры, творог и многое другое. Кроме того, исполнитель поделился своими творческими планами на будущее.
«Сейчас пытаюсь записать 80 произведений. Песни Высоцкого. Обычный альбом, гитара и голос только будет», — добавил Лепс «Интерфаксу».
Как писал News.ru, Григорий Лепс намерен стать отцом в пятый раз. Сейчас музыкант обсуждает возможное пополнение с нынешней женой. У пары уже есть две дочки и сын, также у автора «Рюмки водки на столе» есть дочь от первого брака.
News.ru: последние новости
Певице Александре Стрельченко понадобилась скорая помощь «Руки-Базуки» и Ольга Бузова снимутся в фильме «Брат-3» Собчак и Богомолов проигнорировали друг друга
Комментарии5
Шоу-бизнес , Григорий Лепс , Интерфакс
Читайте также
Видео
Россия уведомила о приостановке ДРСМД
Политика
Против Зеленского готовят уголовные дела
Украина В мире
Володин резко оборвал выступление Орешкина
Политика
Туркменские девочки получили пустые конверты на 8 Марта
В мире СНГ
Крыша спортзала обрушилась в школе Башкирии
Происшествия
Путин получил в подарок подкову
Политика Другое
Су-30 увернулись от F-16: как Индия воюет с Пакистаном
Конфликты Азия
Опубликовано видео перехвата над Балтикой
Армия Войска
Тюремщики засекли странную бутылку
Происшествия Криминал
Порошенко обвинили в «заговоре» против Тимошенко
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение