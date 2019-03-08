Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Певец Г. Лепс запустил производство водки под брендом Leps 

Агентство «Москва» + ещё 3 24 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Певец Григорий Лепс начал производство водки под брендом Leps. Об этом он сообщил журналистам.
«Да, я являюсь совладельцем компании, которая производит водку Leps. Водка будет продаваться в премиальном сегменте в цене свыше 1 тыс. руб. Но если сравнить с ценой на виски, то это недорого. У нас будет и специальный суперпремиальный сегмент на экспорт ценой несколько тысяч долларов за бутылку. Мы хотим выйти на объем 10 млн бутылок в год, а там — сколько выпьют», — заявил Г. Лепс, добавив, что бизнес не будет мешать ему заниматься творчеством.
Партнер певца по бизнесу Темур Шакая заявил, что в настоящее время ведутся переговоры с большинством торговых сетей.
«У нас команда, а Григорий — глава нашей команды. Мы ведем переговоры практически со всеми сетями, и почти все согласны. Основной акцент мы будем делать на крупные сети. Это будет продукция премиального качества, максимально доступная для всех», — подчеркнул Т. Шакая.
Агентство «Москва»: последние новости
С.Собянин поздравил с днем рождения народного артиста РФ М.Жванецкого ФАС России признала Johnson&Johnson виновной в нарушении закона из-за некорректной рекламы «Гексорала» Суд взыскал с Тимати 30 тыс. руб за оскорбления в Instagram избившего DJ Smash экс-депутата А.Телепнева
Комментарии4
Шоу-бизнес
Читайте также
Видео
Россия уведомила о приостановке ДРСМД
Политика
Против Зеленского готовят уголовные дела
Украина В мире
Володин резко оборвал выступление Орешкина
Политика
Туркменские девочки получили пустые конверты на 8 Марта
В мире СНГ
Крыша спортзала обрушилась в школе Башкирии
Происшествия
Путин получил в подарок подкову
Политика Другое
Су-30 увернулись от F-16: как Индия воюет с Пакистаном
Конфликты Азия
Опубликовано видео перехвата над Балтикой
Армия Войска
Тюремщики засекли странную бутылку
Происшествия Криминал
Порошенко обвинили в «заговоре» против Тимошенко
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение