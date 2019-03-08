Певец Г. Лепс запустил производство водки под брендом Leps

Певец Григорий Лепс начал производство водки под брендом Leps. Об этом он сообщил журналистам.

«Да, я являюсь совладельцем компании, которая производит водку Leps. Водка будет продаваться в премиальном сегменте в цене свыше 1 тыс. руб. Но если сравнить с ценой на виски, то это недорого. У нас будет и специальный суперпремиальный сегмент на экспорт ценой несколько тысяч долларов за бутылку. Мы хотим выйти на объем 10 млн бутылок в год, а там — сколько выпьют», — заявил Г. Лепс, добавив, что бизнес не будет мешать ему заниматься творчеством.

Партнер певца по бизнесу Темур Шакая заявил, что в настоящее время ведутся переговоры с большинством торговых сетей.