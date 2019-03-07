С Бузовой во время полета случилось ужасное

Шутки в салоне самолета перед вылетом на гастроли в Сибирь едва не закончились плачевно для Ольги Бузовой. Во время записи видео у звезды свело челюсть.

Телеведущая и певица едва не получила травму. Звезда дурачилась со своим менеджером в салоне самолета перед вылетом в Тюмень . Бортпроводники попросили отключить телефоны, Однако Бузова в это время записывала видео. Они с менеджером соревновались, кто шире откроет рот.

Бузовой очень хотелось победить. Звезда так старалась, что у нее свело челюсть. Поклонникам Ольги, которые ожидают ее в Тюмени, все же повезло — боль отпустила, так что звезда для них обязательно споет. К счастью для поклонников Ольги, вскоре боль отступила, передает Пятый канал.

Некоторым подписчикам Бузовой ролик понравился.

"Хаха, вы сделали мое утро", "Очень красивая без тонны макияжа, и всегда свежо и молодо выглядишь Оля", — комментируют фанаты (орфография и пунктуация оригинала — Прим. ред).

Большинство все же выразило удивление несерьезным поведением Бузовой. Звезду и ее спутника назвали "больными людьми".

"Искренне вас жаль, прозябаете, ни смысла жизни в глазах, одна пустота", — посочувствовал один из комментаторов.

Ранее телеведущая и певица Ольга Бузова объявила о своих концертах в российских городах. Однако, как выяснилось, народ ее выступления не особо вдохновляют. Россияне убеждены, что знаменитости не помешало бы взять уроки вокала перед тем, как брать деньги за выступления. Сейчас у Бузовой запланированы выступления в Тюмени, Сургуте, Нижневартовске и Екатеринбурге. Певица представит на суд общественности новую программу "Принимай меня".