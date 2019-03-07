Лидия Федосеева-Шукшина улетела на кинофестиваль в Испанию после инфаркта

Неделю назад актрису Лидию Федосееву-Шукшину срочно госпитализировали с подозрением на инфаркт. Все это время супруга продюсера Бари Алибасова провела в больнице. Однако, по словам ее мужа, диагноз не подтвердился. Алибасов рассказал, что предположения врачей были сильным преувеличением.

Продюсер объяснил: состояние здоровья жены ухудшилось из-за простуды и перепадов давления. Однако, медики решили подстраховаться и оставить 80-летнюю народную артистку на больничной койке на пару дней, пишет « Комсомольская правда ». Актриса не меняла своих планов — у нее была запланирована поездка в Испанию на кинофестиваль. Куда она отправилась сразу после выписки из больницы.

Ее супруг Бари Алибасов это прогнозировал — он сообщил, что его жена быстро пойдет на поправку и вернется к обычному распорядку дня. Он выложил совместное фото. С женой в Instagram, где оба на больничной койке, улыбаются.