«Превратились в грязь»: Джигурда раскрыл изнанку известных ток-шоу

Шоумен Никита Джигурда рассказал о вранье и фэйках при создании развлекательного контента на телевидении, передает НСН.

Джигурда поддержал депутата Виталия Милонова , который предложил запретить показ ток-шоу в дневное время и приравнять такие передачи к взрослому контенту.

В свою очередь Никита Джигурда согласился с Милоновым, что ток-шоу превратились в грязь и с ними надо бороться.

"Работают супер-профессионалы, которые при помощи НЛП программирования умеют создавать на площадке атмосферу шоу, все участники подписывают контракты, по которым не имеют право рассказывать, что же было на самом деле. А на самом деле творится беспредел", — рассказал он.

По словам Джигурды, "если не приходишь на шоу по приглашению, тебе предлагают все больше денег, осаду осуществляют дома твоего!".

Ранее Джигурда потребовал 3 млн рублей за публикацию о дележке наследства.