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«Превратились в грязь»: Джигурда раскрыл изнанку известных ток-шоу 

Газета.Ru 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
Шоумен Никита Джигурда рассказал о вранье и фэйках при создании развлекательного контента на телевидении, передает НСН.
Джигурда поддержал депутата Виталия Милонова, который предложил запретить показ ток-шоу в дневное время и приравнять такие передачи к взрослому контенту.
В свою очередь Никита Джигурда согласился с Милоновым, что ток-шоу превратились в грязь и с ними надо бороться.
"Работают супер-профессионалы, которые при помощи НЛП программирования умеют создавать на площадке атмосферу шоу, все участники подписывают контракты, по которым не имеют право рассказывать, что же было на самом деле. А на самом деле творится беспредел", — рассказал он.
По словам Джигурды, "если не приходишь на шоу по приглашению, тебе предлагают все больше денег, осаду осуществляют дома твоего!".
Ранее Джигурда потребовал 3 млн рублей за публикацию о дележке наследства.
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Шоу-бизнес , Никита Джигурда , Виталий Милонов
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