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«Все его бросили»: лидер Sex Pistols о самоубийстве Кита Флинта 

Газета.Ru 17 минут назад
Фото: Reuters
Лидер британской панк-группы Sex Pistols Джонни Роттен заявил, что вокалист The Prodigy Кит Флинт покончил с собой из-за одиночества и отсутствия поддержки. Об этом сообщает TMZ.
Порталу удалось взять комментарий у Роттена, когда последний направлялся на премьеру документального сериала "Панк" в Hollywood's SIR Studios.
"Не поймите меня неправильно, но его [Флинта] никто не любил, все его бросили, и это его разрушило", — сказал Роттен.
Он также выразил мнение, что люди "больше не заботятся друг о друге" и предложил всем, кого посещают суицидальные мысли, прийти и поговорить с ним.
Ранее таблоид The Sun писал, что Флинт перед смертью умолял свою жену вернуться.
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