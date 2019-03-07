Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в преддверии Международного женского дня высмеял траты мужчин на праздник, опубликовав соответствующее стихотворение в Instagram.
"Куда уходят бабки? // Никто не знает ведь. // Мелькают как их лапки, // Хотел бы посмотреть? // Вчера их было много, // В карманах, на счетах. // Манила их дорога, // Как перелетных птах", — написал певец.
Шнуров отметил, что в канун праздника деньги, таким образом, "мгновенно мигрируют ".
"Как рыцарь будь в доспехах, // Карманов нет у лат! // Ну все прощай, успехов, // До следующих зарплат. // Ах, да! Восьмое Марта! // Подарок не забудь, // Перевести на карту. // Целую, милый, будь", — сыронизировал музыкант.
Стихотворение Шнуров сопроводил фотографией выложенной из денежных купюр надписи "март 8".