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Бузовой перед гастролями на Урале посоветовали научиться петь 

Ura.Ru 35 минут назад
Фото: ura.news
Телеведущая «Дом-2», певица Ольга Бузова анонсировала свои концерты в ряде уральских городов. Однако поклонники в Instagram посоветовали ей сначала научиться петь.
В соцсети Ольга Бузова сообщила, что уже 7 марта выступит в Тюмени, затем у нее по планам концерт в Сургуте, Нижневартовске и Екатеринбурге с новым шоу «Принимай меня». «С нетерпением жду встречи с вами Согреем вас своей энергетикой и любовью. Кто тут из моих людей из этих городов?» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены -прим.ред.), — задала вопрос подписчикам Бузова. Однако в ответ получила совет поучится петь. «Петь научись», — советует wagnerchert. «Петь под фонограмму, и дурак может рот открывать», — отмечает makarenko.nataliya78. «Стадионы не собирает, клубы. Но кому Оля делает плохо?! Никому! Пусть поёт. Пусть счастлива будет », — примирительно замечает 10lisenok.
В феврале этого года, как писало «URA.RU» был опубликован райдер Бузовой. Певице для проведения концерта необходимы: автомобиль Меrcedes, BMW или Lexus с салоном, где можно курить, личный водитель, хорошо знающий местные достопримечательности. В аэропорту прибытия и вылета организаторам следует обеспечить ей VIP-проход. В гримерке ей нужны пять банок энергетического напитка, бутылка французского или итальянского белого сухого вина, бутылка элитного коньяка, а также кальян на грейпфруте и смеси из апельсина, лимона и мяты. Для концерта Бузовой требуются четыре охранника у сцены, а также двое телохранителей для поездок по городу. Кроме того, в номере, где остановится певица, круглосуточно должны быть минеральная вода и нарезка из фруктов.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Ольга Бузова , Екатеринбург , Нижневартовск , Сургут , Тюмень
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