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CNN сообщила об аресте певца Ар Келли 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Фото: AP Photo/Matt Marto
Телекомпания CNN сообщила со ссылкой на полицию штата Иллинойс об аресте скандального певца Ар Келли (Роберт Сильвестр Келли). Исполнитель был взят под стражу за неуплату алиментов экс-супруге.
В 2009 году окружной суд постановил, чтобы Ар Келли ежемесячно выплачивал своей бывшей жене 20,8 тысячи долларов. К февралю 2018 года исполнитель задолжал алименты на сумму свыше 169 тысяч долларов. Суд назначен на 13 марта. До этого срока нарушитель будет находиться под стражей.
Ранее исполнителю известной песни "I belive I can fly" прокуратура Чикаго предъявила обвинения в изнасиловании. Его обвиняют в сексуальном насилии с отягчающими обстоятельствами по четырем эпизодам. По версии следствия, 52-летний певец причастен к десяти случаям изнасилований, девять из которых были совершены в отношении несовершеннолетних.
Ар Келли, выступающий в стиле ритм-н-блюз, приобрел известность в 1990-ых годах. В 1998 году его песня I Believe I Can Fly была отмечена тремя премиями "Грэмми". Он также стал первым музыкантом, который играл в баскетбол в профессиональной лиге. По данным журнала Billboard, Ар Келли является наиболее успешным певцом девятостых по числу синглов, попавших в топ-40 в США.
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