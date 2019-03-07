Российского актера силой выселили из квартиры

Актера Сергея Фролова силой выселили из квартиры вместе с женой и маленьким ребенком. Об этом на странице в Facebook сообщила его директор Наталья Грановская.

Директор отметила, что квартира принадлежала матери Фролова. Он жил там с семьей с момента смерти матери в 2013 году.

Фролов рассказал , что сначала неизвестные люди спилили замки и незаконно проникли в его квартиру, а уже потом появились судебные приставы и «объявили эти действия исполнительным производством». Он утверждает, что не был предупрежден о выселении заранее. Актеру не дали забрать из квартиры паспорт, деньги и теплую одежду. Адвокат Фролова заявил, что действия приставов будут обжалованы.

Ранее в интервью для проекта Минфина «Дружи с финансами» актер рассказал , что потерял квартиру из-за кредита, якобы взятого его матерью в микрофинансовой организации.

По словам Фролова, первый кредит, который якобы взяла его мать на ремонт квартиры, был оформлен на 600 тысяч рублей под 28 процентов годовых. По его словам, многие брали займы в той же организации, их договоры были оформлены в долларах.

«Когда в 2012 году вырос курс, многим людям предоставили кредитные каникулы, но предоставили устно. И это была ловушка», — заявил он.

Из-за роста курса доллара мать актера не успевала гасить кредит. Для выплаты первого кредита ей предложили второй — уже на 1 200 000 рублей и с «ипотечным договором». В итоге начали «набегать проценты на проценты», женщина не успевала их выплачивать. Мать актера умерла через два с половиной месяца после второго договора. У нее «набежала» сумма в 4 750 000 рублей.

«И тут откуда ни возьмись берется оценка — в моем случае чуть больше половины рыночной стоимости, и квартира уходит», — сказал он.

Фролов подчеркнул, что теперь может стать бездомным.

Актер отметил, что среди документов матери нашел кредитные договоры на покупку айфонов и плазменных телевизоров, но такой техники дома не нашел.

По его мнению, в России действует «огромная сеть по отъему квартир, в которой все друг с другом связаны». Фролов отметил, что участники сети находят в банках клиентов, которым отказали в выдаче кредита, и приводят их в «сомнительные микрофинансовые организации».