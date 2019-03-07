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У российского актера обманом отобрали квартиру и выставили на улицу 

Lenta.ru + ещё 2 22 минуты назад
Фото: lenta.ru
Российского актера Сергея Фролова насильно выселили из квартиры вместе с женой и ребенком, жилплощадью обманом завладело «Международное кредитное бюро» (МКБ). Об этом сообщила директор артиста Наталья Грановская в Facebook.
По словам Фролова, 6 марта неизвестные без предупреждения вырезали замки в его квартире на Дмитровском шоссе. После этого приехали судебные приставы и описали имущество, сославшись на исполнительное производство.
Когда жена и сын Фролова попытались зайти в квартиру, чтобы взять с собой ценности, представитель собственника их ударил. Артист подал заявление в полицию. Фролов и его семья остались на лестничной площадке без документов и теплых вещей. Позже им пообещали предоставить два часа, чтобы собраться.
Фролов пояснил, что его мать взяла кредит на 600 тысяч рублей под 28 процентов годовых якобы на ремонт квартиры, который так и не был сделан. Она не успевала погасить долг из-за резкого роста курса валюты, после чего ей предложили еще один кредит — уже на 1,2 миллиона рубле под залог недвижимости. Через два месяца после заключения этого договора его мама умерла. По словам актера, она была не в курсе содержания договора. После ее смерти он обнаружил в квартире пакет с психотропными препаратами.
В 2017 году Фролов узнал, что квартира выставлена на торги, однако позже выяснилось, что торги были фиктивные. Актер подчеркнул, что он не единственный, кто пострадал от этой преступной схемы.
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Шоу-бизнес , Происшествия , Сергей Фролов
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