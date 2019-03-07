Пугачева высмеяла выступление певицы Елки

Пугачева высмеяла выступление украинской певицы Елки

Примадонна всегда говорит, что талантливым людям надо помогать, а бездарность сама дорогу пробьет. Украинскую певицу Елка Алла Борисовна считает, безусловно, одаренной. И однажды даже сделал с ней интервью!

"Алла Борисовна тогда меня сильно журила! — вспоминает Елка. — Сказала: в первый раз слышу, чтобы так смешно страх завуалировали. Ну, честное слово! Она посмеялась надо мной, и сейчас я начинаю понимать, почему".

Из общения с главной певицей страны Елка вынесла несколько важных для профессии артиста уроков.

"Я никогда не буду охотиться за модным звучанием, да у меня это и не получится. Зато есть четкое понимание, для чего делается та или иная музыка и какое место я во всей этой музыкальной иерархии занимаю", — цитирует украинскую певицу Елку журнал "Сапсан".

Артистка родилась в Ужгороде, но сегодня выступает преимущественно в городах России — в ближайших ее планах значатся концерты в Оренбурге, Нижнем Новгороде, Москве и Екатеринбурге.