Пугачева высмеяла выступление певицы Елки

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Пугачева высмеяла выступление украинской певицы Елки 

Дни.ру + ещё 1 1 час назад
Примадонна всегда говорит, что талантливым людям надо помогать, а бездарность сама дорогу пробьет. Украинскую певицу Елка Алла Борисовна считает, безусловно, одаренной. И однажды даже сделал с ней интервью!
"Алла Борисовна тогда меня сильно журила! — вспоминает Елка. — Сказала: в первый раз слышу, чтобы так смешно страх завуалировали. Ну, честное слово! Она посмеялась надо мной, и сейчас я начинаю понимать, почему".
Из общения с главной певицей страны Елка вынесла несколько важных для профессии артиста уроков.
"Я никогда не буду охотиться за модным звучанием, да у меня это и не получится. Зато есть четкое понимание, для чего делается та или иная музыка и какое место я во всей этой музыкальной иерархии занимаю", — цитирует украинскую певицу Елку журнал "Сапсан".
Артистка родилась в Ужгороде, но сегодня выступает преимущественно в городах России — в ближайших ее планах значатся концерты в Оренбурге, Нижнем Новгороде, Москве и Екатеринбурге.
Скорее всего, Елка придется и на выступление Аллы Пугачевой в Кремле, которое состоится 17 апреля. Примадонна не выступала с сольниками 10 лет, но по случаю юбилея решила "тряхнуть стариной". Цены на это единственное ее публичное выступление зашкаливают и достигают у перекупщиков 320 тысяч рублей за 6 ряд партера. О том, что уже приглашены на концерт, корреспонденту "Дни.Ру" сообщили Филипп Киркоров, Жасмин, Александр Буйнов и многие другие знаменитости.
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Шоу-бизнес , Видео , Филипп Киркоров , Елка , Александр Буйнов , Алла Пугачева
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