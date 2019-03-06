Апину раскритиковали за высказывания о Крыме

Известная российская певица Алена Апина дала интервью журналистке Жанне Немцовой для русскоязычной службы немецкого издания Deutsche Welle. В программе Апина также затронула и крымскую тему.

Интервью было посвящено Международному женскому дню, политике, музыке и феминизму. Во время беседы звезда заявила, что ей сложно говорить на «крымскую» тему, поскольку звезда не считает полуостров «до конца нашим».

— Наш Крым, не наш Крым: у меня очень сложное отношение к этим событиям, — отметила Апина, комментируя «крымские»события.

— С одной стороны, конечно, он наш, а с другой стороны, — конечно, он не наш.

После этого на заслуженную артистку России Алену Апину обрушился с критикой член экспертного совета при Госдуме РФ по развитию информационного общества и СМИ, блогер Вадим Манукян, раскритиковавший звезду за ее невнятную позицию, передает ФАН.