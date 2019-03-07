Тело к весне: как худеют Пугачёва, Лолита и другие звёзды

Необходимость выходить на сцену и появляться в кадре — лучший стимул держать себя в руках. Анна Седокова рассказывала News.ru, что после одной из неудачных фотографий в Сети после Нового года она на три дня отказалась от еды. В итоге певица едва не хлопнулась в голодный обморок, но сбросила предательские три килограмма. Каких ещё диет придерживаются отечественные звёзды?

Алла Пугачёва

Примадонна похудела давно и, кажется, надолго. Во всяком случае последние несколько лет певица удерживает идеальный вес. Максим Галкин не раз показывал рацион супруги: там ничего калорийного и вредного. Если он может позволить себе любимые сардины в масле на отдыхе, то Пугачёва пьёт морковный фреш. Артистка не скрывает, что хочет хочет выглядеть идеально на предстоящем юбилейном концерте в апреле.

«Кушать хочется, но нельзя!» — приговаривает Примадонна, обновляя гардероб к 70-летнему юбилею.

Как и многие похудевшие женщины ей совсем не хочется расставаться с полюбившимся размером одежды. Личный стилист певицы Алишер уверяет, что Алла Борисовна в свои почти 70 носит узкие джинсы подросткового размера.

Лолита

Посмотреть эту публикацию в Instagram Аллочка @alladukhovaofficial! Любимый «ТОДЕС» @todes_official, Спасибо за номера! Их моей жизни уже 3! Без Вас уже не так😜👏👏👏❤ #20лет #Todes Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) 5 Мар 2019 в 2:16 PST Певица с переменным успехом ведёт борьбу за стройную фигуру. Лолита может появиться на сцене в облегающем комбинезоне и стать героиней мемов — она первой готова посмеяться над собой. Однако куда больше её нравится слышать комплименты в свой адрес. На недавнем выступлении в Кремле присутствующие могли убедиться, что исполнительница похудела. Никакой жёсткой диеты — исполнительница «всего лишь» отказалась от жареной картошки, которую обожает. И в очередной раз пообещала мужу-спортсмену заняться физическими нагрузками.

Екатерина Андреева

Телеведущая Первого канала давно придерживается набирающей популярность системы интервального голодания. Его смысл в том, что между последним и первым приёмами пищи должно проходить не меньше 14 часов. А лучше 16. То есть если поужинали в 18:00, завтракать можно в девять-десять утра. Если последний раз ели в 21:00, то не раньше полудня. Тренер голливудской актрисы Марго Робби уверяет, что заявления о пользе завтраков выгодны лишь маркетологам, повышающим продажи яиц. Например, его подопечная завтракает в полдень, не раньше.

Екатерина Андреева раз за разом повторяет, что правильное питание (важно не только то, когда едите, но и что) — это совсем недорого.

«Я знаю на собственном опыте — самое правильное питание — самое дешёвое. Крупы, овощи, рыба по 150 гр. 2 раза в неделю, творог, белый сыр, ряженка — три раза в неделю, зелень, яйца, ягоды, орехи, семечки, оливковое масло, бобовые, правильный безглютеновый хлеб, не сладкие фрукты для тех, кто ест мясо — белое мясо индейки — 2 раза в неделю по 150 гр. Иногда паста из твёрдых сортов пшеницы, а лучше соба из гречки — это всё стоит недорого, особенно, если порция рассчитана на человека, а не на слона», — заявляет Андреева.

Елена Летучая

Телеведущая всегда могла щегольнуть стройной фигурой, но год назад Елена решила довести её до совершенства. По факту она отказалась от сахара, мучного и молочных продуктов. И сразу потеряла несколько килограммов. Теледива уверяет, что куда лучше стала кожа, прибавилось энергии и комплиментов от окружающих.

«Моя подруга частенько у меня спрашивает: вот я хочу похудеть, как ты, но так хочется съесть десерт! Я каждый раз повторяю: ты определись, чего хочешь больше — идеальную фигуру или десерт! Вот мы с вами общаемся уже после вечернего мероприятия, значит я приеду домой и позволю себе только травяной чай», — рассказывала News.ru Летучая.

Юлия Высоцкая

В своих видео на Youtube-канале актриса повторяет, что против запретов и лишений. Мол, лучше позволить себе конфету, но одну. И не с пол-литровым стаканом капучино, а чашкой эспрессо или американо без молока. И, конечно, стоит отказаться от мучного и жирного. С другой стороны Высоцкой легко говорить — она каждый день пробегает 10−12 километров! Плюс практикует экадаши — это определённые лунные сутки (два дня в месяц), когда нужно воздерживаться от еды. Актриса считает, что подобные дни без пищи полезны для здоровья.

Дарья Мороз

«Уже пару лет как я не ем белый хлеб и сладости только «правильные», исключила свинину, всю молочку и почти не ем мясного и полгода вообще не пью кофе (невероятно но факт)! Пью я горячую воду. МНОГО! Утверждаю: вес, качество кожи и общее самочувствие говорят мне, что всё правильно!» — делилась актриса с подписчиками в Instagram (орфография и пунктуация автора сохранены. — News.ru).

Ирина Шейк

Супермодель в каждом интервью уверяет, что позволяет себе всё, что душа пожелает. Особенно любит рестораны русской кухни, где никогда не откажет себе в борще, пирожках и пельменях. А утром первым делом отправится в фитнес-зал, где отработает все съеденное.