«Мазание раковой опухоли зеленкой»: Никита Джигурда высказался об инициативе по возвращению вытрезвителей

Актёр уверен, что новый законопроект не поможет победить алкоголизм.

Вытрезвители перестали работать в России в 2011 году. Однако Комитет Совета Федерации рассматривает законопроект по их возвращению. С тех людей, которые попали в вытрезвитель, Совет предлагает брать плату за услуги, передаёт РБК.

Никита Джигурда не остался в стороне и прокомментировал ситуацию. По мнению артиста, вытрезвители не решат проблему алкоголизма, ведь они не борются с причиной. Артист уверен, что его позиция по вопросу проста: человека нужно отвлечь от алкоголизма и потребления идеей созидания.

«Это мазание раковой опухоли зеленкой, ибо нужно убрать причину, по которой люди безбожно пьют. Пьют до такого состояния, что нужно открывать вытрезвители. Здесь нарушена причинно-следственная связь», — передает слова Джигурды портал newinform.

Сейчас Никита Джигурда старается не участвовать в скандалах и активно занимается карьерой: не так давно он вернулся в кино спустя четыре года перерыва. Фильм «Любовницы» режиссера Елены Хазановой рассказывает о трёх девушках, которые решили отомстить своим бывшим женатым возлюбленным. Эпатажный артист исполнил роль обманутого мужа. Кинокартина уже идёт в кинотеатрах.

Помимо кино, Никита Джигурда проводит время с Анастасией Волочковой. Вместе с известной балериной он записал песню. Поклонники уже собирались приписать роман двум звёздам, но Волочкова и Джигурда прямо говорили, что между ними только дружеские и творческие отношения. Поэтому артист спокойно обсуждает нового возлюбленного балерины. Не смотря на то, что Волочкова держит личность жениха в тайне, Джигурда рассказал, что его зовут Малик, и он — чеченец с нелёгкой судьбой.