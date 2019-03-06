На производителя «Кто хочет стать миллионером» подали в суд

Телецентр «Останкино» подал в Арбитражный суд Москвы два иска к компании «Красный квадрат», производящей телевизионные программы «Кто хочет стать миллионером?», «Модный приговор» и «Давай поженимся».

Как сообщает RNS, общая сумма исков составляет более 87 млн рублей. Заседание по иску на 19,54 млн рублей назначено на 27 марта. Второй иск, сумма исковых требований по которому превышает 67 млн рублей, начнут рассматривать 1 апреля.

Оба иска были зарегистрированы 20 февраля. В чем суть исковых претензий — не указывается.

«Красный квадрат» производит программы для «Первого канала» и телеканалов «Россия-24» и СТС. Помимо передач и кино холдинг занимается концертной деятельностью.

В феврале главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил магистра интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» Александра Друзя в попытке подкупа. По его словам, Друзь хотел заранее узнать ответы на вопросы игры, в которой собирался участвовать в паре со своим коллегой Виктором Сидневым, и предлагал поделиться частью выигрыша в 3 млн рублей.

На время разбирательств «Первый канал» отстранил Бера от работы в «Кто хочет стать миллионером?». Друзь, в свою очередь, отстранен от участия в играх «Что? Где? Когда?».