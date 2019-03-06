Шнуров опубликовал стих про сталинистов в Telegram-канале

Шнуров недавно переехал из Instagram в Telegram из-за того, что его стихотворения стали блокировать на одной площадке, скандальный музыкант сфокусировался на развитии своего канала в другой соцсети. Сейчас на Telegram-канал «Шнуровик» подписано почти 90 тысяч человек. Одно из свежевших произведений Сергея Шнурова — стебет сталинистов в стихотворной форме. Действие разворачивается в Макдональдсе

«В заведении перевернули стулья, кто-то кетчупом уже был заклеймён. Управляющий летал, как-будто пуля, весом с бомбу сталинских времён», — сочинил Шнур.

Напомним, Сергей Шнуров — законодатель нового современного тренда: писать стихи на злобу дня. Он уже писал не раз о Волочковой и ее любви к шпагатам, о разводе Собчак роб обещании Путина жениться. Ранее Шнуров уже заводил канал в Telegram под названием «Тупость, глупость и задор», но после долгого отсутствия там, канал лидера группы «Ленинград» заблокировали.