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Шнуров опубликовал стих про сталинистов в Telegram-канале 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин
Шнуров недавно переехал из Instagram в Telegram из-за того, что его стихотворения стали блокировать на одной площадке, скандальный музыкант сфокусировался на развитии своего канала в другой соцсети. Сейчас на Telegram-канал «Шнуровик» подписано почти 90 тысяч человек. Одно из свежевших произведений Сергея Шнурова — стебет сталинистов в стихотворной форме. Действие разворачивается в Макдональдсе.
«В заведении перевернули стулья, кто-то кетчупом уже был заклеймён. Управляющий летал, как-будто пуля, весом с бомбу сталинских времён», — сочинил Шнур.
Напомним, Сергей Шнуров — законодатель нового современного тренда: писать стихи на злобу дня. Он уже писал не раз о Волочковой и ее любви к шпагатам, о разводе Собчак роб обещании Путина жениться. Ранее Шнуров уже заводил канал в Telegram под названием «Тупость, глупость и задор», но после долгого отсутствия там, канал лидера группы «Ленинград» заблокировали.
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Шоу-бизнес , Сергей Шнуров , McDonald's
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