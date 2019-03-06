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Спектакль Башарова был сорван из-за скандала с женой 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Карьера актера Марата Башарова «летит под откос», сообщает Пятый канал со ссылкой на минских билетеров.
26 февраля в столице Белоруссии должен был состояться показ спектакля «Любовь@.ру», в котором играет Башаров, однако «внезапно» показ был отменен.
Билетеры театра, в котором постановка должна была быть показана, рассказали каналу, что причиной ее отмены стал очередной скандал, в который попал Башаров. В декабре 2018 года брат его жены Елизаветы рассказал, что актер сильно избил ее, сломав ей нос.
По словам билетеров, очередное свидетельство домашнего насилия со стороны Башарова привело к тому, что зрители в буквальном смысле объявили ему бойкот — купили из 1,5 тысячи билетов всего 49.
«Ни один уважающий себя канал, режиссер и театр сотрудничать с человеком, который систематически поднимает руку на женщину, не будет», — поддержала минчан в беседе с каналом журналистка Екатерина Гордон.
Шоу-бизнес , Марат Башаров , Екатерина Гордон
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