Спектакль Башарова был сорван из-за скандала с женой

Карьера актера Марата Башарова «летит под откос», сообщает Пятый канал со ссылкой на минских билетеров.

26 февраля в столице Белоруссии должен был состояться показ спектакля «Любовь@.ру», в котором играет Башаров, однако «внезапно» показ был отменен.

Билетеры театра, в котором постановка должна была быть показана, рассказали каналу, что причиной ее отмены стал очередной скандал, в который попал Башаров. В декабре 2018 года брат его жены Елизаветы рассказал, что актер сильно избил ее, сломав ей нос.

По словам билетеров, очередное свидетельство домашнего насилия со стороны Башарова привело к тому, что зрители в буквальном смысле объявили ему бойкот — купили из 1,5 тысячи билетов всего 49.