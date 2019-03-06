Кай Метов рассказал о вечеринках в «лихие 90-е»

Российский музыкант Кай Метов рассказал порталу Дни.ру, как в 90-е ему удалось избежать сильной алкогольной зависимости, жертвами которой пали многие коллеги по цеху. Певец не спился благодаря помощи «специального человека».

В разговоре с журналистом артист отметил, что 90-е были «ветреными». По словам певца, деньги он получал в больших объёмах, но крупные суммы он быстро тратил. Например, на автомобили.

Кай Метов подчеркнул, что был частым гостем на банкетах, поэтому многие поклонники до сих пор думают, что он много пьёт. Однако музыкант уверяет, что даже на самых весёлых праздниках ему удавалось оставаться трезвым.

«Я водил с собой на них специально нанятого человека, который выпивал за меня, а я просто поддерживал компанию», — заявил артист.

Метов также рассказал о своей дружбе с Евгением Осиным Крисом Кельми . Он отметил, что раньше не замечал, что коллеги по цеху «сильно налегают на спиртное».

«Они не были забыты, как принято думать, оставались востребованными артистами, я часто с ними пересекался на концертных площадках», — вспоминает музыкант.

Певец заявил, что никогда не видел друзей в состоянии запоя. По его словам, об алкоголизме Осина и Кельми узнал из СМИ и даже предположить не может, что стало причиной их ухода из жизни.