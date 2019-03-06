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Джигурда высказался в поддержку возведения стены памяти Дэцла в Москве 

Вечерняя Москва 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Шоумен Никита Джигурда высказался в поддержку возведения стены памяти рэпера Децла в столице.
Уточняется, что с инициативой выступили в Мосгордуме, и актер одобрительно о ней отозвался, поскольку для молодежи покойный артист «являлся маяком, который не хотел играть по правилам шоу-бизнеса».
Певец уверен, что за свою неформальность и нежелание соглашаться с системой он достоин того, чтобы память о нем была увековечена. Об этом пишет агенство «Москва» со ссылкой на слова Джигурды, сказанные им во время пресс-конференции на тему: «Новая культурная доктрина: Конец эпохи ток-шоу?».
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Шоу-бизнес , Никита Джигурда , Мосгордума , АГН "Москва" , Москва
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