Дочь Марианны Максимовской задержали с наркотиками

Беременную дочь журналистки Марианны Максимовской задержали с героином на севере Москвы . Об этом со ссылкой на собственный анонимный источник сообщает «Лента.ру»

У 27-летней Александры Максимовской, которая находится на шестом месяце беременности, обнаружили 4,5 грамма наркотического вещества.

Девушка была задержана по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 228.1 Уголовного кодекса России. Следствие уже ходатайствовало об аресте Максимовской-младшей.

Сама Марианна Максимовская пока не дает комментариев по поводу произошедшего.