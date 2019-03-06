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Дочь Марианны Максимовской задержали с наркотиками 

Рамблер 39 минут назад
Беременную дочь журналистки Марианны Максимовской задержали с героином на севере Москвы. Об этом со ссылкой на собственный анонимный источник сообщает «Лента.ру».
У 27-летней Александры Максимовской, которая находится на шестом месяце беременности, обнаружили 4,5 грамма наркотического вещества.
Девушка была задержана по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 228.1 Уголовного кодекса России. Следствие уже ходатайствовало об аресте Максимовской-младшей.
Сама Марианна Максимовская пока не дает комментариев по поводу произошедшего.
Шоу-бизнес , Фото , Марианна Максимовская , Lenta.ru , Москва
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