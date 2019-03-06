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Собчак и Богомолова застали вместе в аэропорту 

Super.ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак проводит свободное время вместе с режиссёром Константином Богомоловым в Европе, подальше от своего электората и поклонников телепроекта «Дом-2».
В распоряжении Super оказались кадры из аэропорта Праги, где парочка закупалась абсентом в Duty Free. Бизнес-классом «Аэрофлота» Ксения и Константин отправились из Чехии в Санкт-Петербург. В аэропорту Пулково Собчак не отрывала глаз от своего телефона: то ли из-за наплыва сообщений, то ли из-за многочисленных взглядов узнавших телеведущую попутчиков.
Примечательно, что в Праге ни у кого из них не было запланировано мероприятий, а вот в Санкт-Петербурге Ксению ждали на модном показе её подруги Ульяны Сергеенко.
Super.ru
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Шоу-бизнес , Константин Богомолов , Ксения Собчак , Ульяна Сергеенко , Аэрофлот , Super.ru , Прага
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