Собчак и Богомолова застали вместе в аэропорту 

Экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак проводит свободное время вместе с режиссёром Константином Богомоловым в Европе, подальше от своего электората и поклонников телепроекта «Дом-2».
В распоряжении Super оказались кадры из аэропорта Праги, где парочка закупалась абсентом в Duty Free. Бизнес-классом «Аэрофлота» Ксения и Константин отправились из Чехии в Санкт-Петербург. В аэропорту Пулково Собчак не отрывала глаз от своего телефона: то ли из-за наплыва сообщений, то ли из-за многочисленных взглядов узнавших телеведущую попутчиков.
Примечательно, что в Праге ни у кого из них не было запланировано мероприятий, а вот в Санкт-Петербурге Ксению ждали на модном показе её подруги Ульяны Сергеенко.
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