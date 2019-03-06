Адвокат Хаски прокомментировал ситуацию с блокировкой клипов рэпера

Алексей Аванесян, адвокат рэпера Хаски ( Дмитрия Кузнецова ), прокомментировал в беседе с RT ситуацию с блокировкой клипов музыканта. Отмечается, что решение было принято без участия в процессе самого рэпера или его представителя.

«Когда Дмитрия закрыли в изоляторе на 12 суток, прокуратура вышла в суд и обратилась с иском к Роскомнадзору о блокировке четырёх клипов. Прокуратура и суд должны были привлечь Дмитрия к этому процессу как заинтересованное лицо. Им ничего не стоило с нами связаться!» — рассказал о ситуации Аванесян.

Как сообщается, решение краснодарского суда вступило в законную силу.

Один из клипов Хаски — «Иуда» — уже заблокирован на YouTube.

Между тем, считает Аванесян, таких радикальных мер можно было избежать путём обычной маркировки 18+, которую ставят на видеоконтент, не предназначенный для детей. Защита рэпера будет пытаться восстановить пропущенные по объективным причинам сроки для апелляции на решение суда. Сам музыкант, по словам адвоката, в курсе ситуации.

«Дмитрий свою позицию ясно выразил ещё осенью на суде. Что ни в коем случае своим творчеством никого никуда не призывал. Он всего лишь отображает происходящее в своём творчестве. И всё, что он пытается возбудить — интерес к своему творчеству. Всё. А его до сих пор ни разу насчёт этого не опросили, как положено! Никто из правоохранителей не спросил, что он в своих песнях имел в виду?» — добавил Аванесян.

В ноябре 2018 года ноября после отмены концерта в Краснодаре Хаски взобрался на капот припаркованной машины и начал исполнять композицию «Ай», после чего был задержан сотрудниками полиции. Музыканта обвинили в мелком хулиганстве и арестовали на 12 суток.

Его арест вызвал широкий общественный резонанс.