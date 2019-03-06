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Божену Рынску госпитализировали после возвращения из Испании 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Вдова умершего в Испании медиаменеджера Игоря Малашенко, журналистка Божена Рынска в настоящее время действительно находится в больнице, родные надеются на высокую квалификацию врачей, сообщила РИА Новости ее родственница Нина Костикова.
Ранее в СМИ появилась информация о госпитализации Рынски после возвращения в Москву.
"Да, Божена в больнице. С ней работают хорошие врачи. Самочувствие не очень хорошее. Надеемся, что высокая квалификация врачей приведёт её в лучшее состояние", — сказала РИА Новости Костикова.
Костикова ранее сообщала РИА Новости, что после смерти супруга журналистка находится "в состоянии жесточайшей депрессии". В Испании, куда Рынска прилетела сразу после того, как Малашенко был найден мертвым, вдова медиаменеджера также обращалась в госпиталь, где провела под надзором врачей один день.
О смерти Малашенко стало известно в конце февраля.
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Шоу-бизнес , Игорь Малашенко , РИА Новости , Испания
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