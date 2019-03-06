Божену Рынску госпитализировали после возвращения из Испании

Ранее в СМИ появилась информация о госпитализации Рынски после возвращения в Москву.

"Да, Божена в больнице. С ней работают хорошие врачи. Самочувствие не очень хорошее. Надеемся, что высокая квалификация врачей приведёт её в лучшее состояние", — сказала РИА Новости Костикова.

Костикова ранее сообщала РИА Новости, что после смерти супруга журналистка находится "в состоянии жесточайшей депрессии". В Испании, куда Рынска прилетела сразу после того, как Малашенко был найден мертвым, вдова медиаменеджера также обращалась в госпиталь, где провела под надзором врачей один день.

О смерти Малашенко стало известно в конце февраля.