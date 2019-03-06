Познер обвинил Плетневу в необразованности

Плетнева, возглавляющая думский комитет по вопросам семьи, женщин и детей, высказала свое мнение о гомосексуализме как болезни в интервью самому Познеру. Эпизод его шоу с участием Плетневой был показан в эфире Первого канала накануне.

«Ну а за что его уголовно наказывать? Он же больной. Его надо лечить», — заявила она.

В беседе с радиостанцией Владимир Познер рассказал, что не согласен с таким мнением парламентария. По его словам, гомосексуализм — не болезнь, а иногда «и удовольствие даже», «как в Древнем Риме».

Журналист отметил, что Плетнева, произнеся то, что произнесла, показала себя «довольно темным», «необразованным даже» человеком.