Познер обвинил Плетневу в необразованности 

Депутат Госдумы Тамара Плетнева, назвавшая гомосексуалистов больными, «темный человек», заявил радиостанции «Говорит Москва» журналист Владимир Познер.
Плетнева, возглавляющая думский комитет по вопросам семьи, женщин и детей, высказала свое мнение о гомосексуализме как болезни в интервью самому Познеру. Эпизод его шоу с участием Плетневой был показан в эфире Первого канала накануне.
«Ну а за что его уголовно наказывать? Он же больной. Его надо лечить», — заявила она.
В беседе с радиостанцией Владимир Познер рассказал, что не согласен с таким мнением парламентария. По его словам, гомосексуализм — не болезнь, а иногда «и удовольствие даже», «как в Древнем Риме».
Журналист отметил, что Плетнева, произнеся то, что произнесла, показала себя «довольно темным», «необразованным даже» человеком.
«Это взгляд из прошлого, причем довольно давнего», — считает он.