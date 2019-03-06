Яковлева рассказала про постельные сцены в «Интердевочке»

Российская актриса Елена Яковлева рассказала Starhit о том, на какие ухищрения шла съёмочная группа фильма «Интердевочка», чтобы снять откровенные сцены. Раздеваться артистка наотрез отказывалась.

Яковлева решение сыграть главную роль «ночной бабочки» в «Интердевочке» приняла незамедлительно, поскольку была уверена, что режиссёр Пётр Тодоровский «ничего гадкого и пошлого не снимет».

«Если бы такую роль, такой сюжет предложил другой режиссёр, нужно было бы задуматься. А с Тодоровским я ни секунды не сомневалась», — заявила актриса, что очень любит фильмы мастера.

Тодоровский вспоминал, что изначально не видел Яковлеву «Интердевочкой», считал, что артистка не обладает достаточно пышными формами, но взял актрису на роль по рекомендации своей супруги. Впрочем, какое-то время Яковлевой подкладывали поролон в одежду.

Когда дело дошло до постельных сцен, актриса наотрез отказалась сниматься обнажённой. В результате, чтобы достичь нужного эффекта, только в одном эпизоде принимали участие до пяти помощников одновременно: один тряс свет, другой шевелил камеру, третий двигал ломом, установленным под диваном, создавая видимость движения. Оператор в этот момент дёргал артистку за ноги. Яковлева вспоминает, что для имитации пота гримёры периодически наносили на лицо глицерин.

Роль «Интердевочки» принесла Елене Яковлевой звание лучшей актрисы 1989 года по версии журнала «Советский экран». Артистка призналась, что после выхода фильма в прокат ей не раз предлагали похожие роли, но всякий раз она отказывалась.