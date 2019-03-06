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Максим Галкин не собирается выпрашивать для себя звание народного артиста 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Известный юморист, телеведущий и шоумен Максим Галкин заметил, что не сильно расстраивается, что у него нет звания народного артиста. Он честно сказал, что его для себя не выпрашивал. При этом он заметил, что некоторые современные звезды шоу-бизнеса выпрашивали его у власть имущих. Галкин считает ужасным, когда на артиста вешают какие-то звания.
По его мнению, после того как человек стал народным артистом, он ложится припыленный на какую-то полочку, а на его пальчик вешают ярлык. В то же время Галкин заметил, что не будет отказываться от звания народного артиста, если вдруг когда-то ему поступит такое предложение.
Галкин также сказал, что он с большой иронией относится ко всяким монархическим званиям. Он вспомнил, что его друзья Николай Басков и Филипп Киркоров именуют себя императорами, королями. Сам он честно сказал, что живет в замке, но его предки очень простые люди. По маминой линии евреи из Одессы, а по папиной — крестьяне из глухой деревни, сообщает «Комсомольская правда».
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