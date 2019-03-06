Дочь Марианны Максимовской задержали с запрещенными веществами

Беременная дочь бывшей телеведущей, а ныне вице-президента холдинга «Новаком» Марианны Максимовской попалась с запрещенными веществами. Об этом со ссылкой на собственный анонимный источник сообщает «Лента.ру»

По словам собеседника издания, запрещенные вещества были обнаружены у находящейся на шестом месяце беременности 27-летней Александры Максимовской на севере Москвы.

Девушка была задержана по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 228.1 Уголовного кодекса России. Следствие уже ходатайствовало об аресте Максимовской-младшей.