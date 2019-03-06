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Беременную дочь Марианны Максимовской задержали с героином 

Lenta.ru + ещё 2 59 минут назад
Фото: ТАСС
Беременную дочь журналистки Марианны Максимовской задержали с героином на севере Москвы. Об этом в среду, 6 марта, сообщает источник «Ленты.ру».
По данным источника, при 27-летней Александре Максимовской, которая находится на шестом месяце беременности, обнаружили 4,5 грамма наркотического вещества. В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье 228 (сбыт). Суд рассмотрит ходатайство о ее аресте.
Официального подтверждения информации «Ленте.ру» получить не удалось.
Марианна Максимовская — известная российская журналистка, бывший заместитель главного редактора телеканала РЕН ТВ. В июне прошлого года возглавила группу компаний «Михайлов и партнеры».
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Шоу-бизнес , Марианна Максимовская , РЕН ТВ , Lenta.ru , Москва
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