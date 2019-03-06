Беременную дочь Марианны Максимовской задержали с героином

По данным источника, при 27-летней Александре Максимовской, которая находится на шестом месяце беременности, обнаружили 4,5 грамма наркотического вещества. В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье 228 (сбыт). Суд рассмотрит ходатайство о ее аресте.

Официального подтверждения информации «Ленте.ру» получить не удалось.