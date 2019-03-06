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С Егора Бероева требуют миллион рублей 

Рамблер 34 минуты назад
Фото: Instagram
Бизнесмен Мират Джамбулатов подал в суд на актера Егора Бероева, пишет «Стархит».
Джамбулатов требует через суд, чтобы Бероев вернул ему долг в размере 1,2 млн рублей.
«Егор попросил у моего клиента 1,2 миллиона рублей на постановку в России зарубежного спектакля. Средства ему предоставили — по дружбе, но когда настало время их вернуть, он перестал выходить на связь. В прошлом году 200 тысяч Джамбулатову в итоге перечислили близкие Бероева, на этом выплаты закончились», — рассказала адвокат бизнесмена Ирина Подобнова.
По ее словам, сейчас бывшие приятели не общаются. Когда-то он готов был урегулировать вопрос мирным путем, однако все его попытки выйти на связь Бероев игнорировал.
Исковое заявление Мирата Джамбулатова направлено в Пресненский суд Москвы. Его рассмотрение начнется в ближайшее время.
Шоу-бизнес , Егор Бероев , StarHit
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