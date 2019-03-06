С Егора Бероева требуют миллион рублей

Джамбулатов требует через суд, чтобы Бероев вернул ему долг в размере 1,2 млн рублей.

«Егор попросил у моего клиента 1,2 миллиона рублей на постановку в России зарубежного спектакля. Средства ему предоставили — по дружбе, но когда настало время их вернуть, он перестал выходить на связь. В прошлом году 200 тысяч Джамбулатову в итоге перечислили близкие Бероева, на этом выплаты закончились», — рассказала адвокат бизнесмена Ирина Подобнова.

По ее словам, сейчас бывшие приятели не общаются. Когда-то он готов был урегулировать вопрос мирным путем, однако все его попытки выйти на связь Бероев игнорировал.

Исковое заявление Мирата Джамбулатова направлено в Пресненский суд Москвы. Его рассмотрение начнется в ближайшее время.