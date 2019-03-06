«Позорит Украину»: Лорак осудили за выступление в России

Украинская певица Ани Лорак, готовящаяся выступить на вручении музыкальной премии в России , подверглась критике из-за снимка с пресс-завтрака грядущего мероприятия. По мнению некоторых интернет-пользователей, этим поступком артистка «позорит» родную страну.

Интернет-пользователи раскритиковали украинскую певицу Ани Лорак, готовящуюся выступить на грядущем вручении ежегодной телевизионной премии в области популярной музыки «Муз-ТВ», которая пройдет в России. Возмущение подписчиков вызвали фотографии и видео с пресс-завтрака церемонии, опубликованные в инстаграме 40-летней артистки.

«В ожидании музыкального праздника. Готовимся к премии и увидимся 7 июня!» — написала Лорак, сопроводив фотографию хэштегом «музыка объединяет».

Намерение певицы выступить в России оценили далеко не все. «Красавица, талант Но не на Украине , не на родной земле», «Позорит страну Лорак, показывает низкий уровень интеллекта и культуры. стыдно, что Лорак из Украины. Украина — страна талантов, а это нечто в купальниках — ведет себя как дешевка», — возмутились комментаторы.

Примечательно, что сама Лорак ранее не высказывалась по поводу российско-украинских отношений. После того, как в 2014 году по результатам референдума среди жителей полуострова Крым вошел в состав России, певица продолжила гастролировать по стране, чем во многом спровоцировала критику в своей адрес.

Как передает ТСН, на провокационные вопросы журналистов Лорак отвечала, что она «голубь мира» и не думает о политике. В 2017 году после трехлетнего перерыва артистка впервые выступила на Украине, что стало настоящей неожиданностью для публики.

В то же время поклонники Лорак вступились за любимую исполнительницу, отметив, что она сама вправе решать, где ей выступать. Многие также оценили образ артистки, которая предстала на мероприятии в элегантном черном платье, и сравнили ее с «голливудской звездой».

«Я всегда волнуюсь за вас, Каролина, когда представляют какую-нибудь из номинаций, где вы представлены», — написала одна из подписчиц Лорак в инстаграме.

В начале февраля СМИ писали о разводе между Лорак и турецкий бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. По словам брата артистки, она пыталась сохранить отношения с супругом, поскольку очень его любила, но это оказалось невозможным сделать на расстоянии. Как известно, Мурат работает в Киеве, где в его владении находятся сеть ресторанов и клубов, а певица большую часть времени живет в России.

«Я думаю, что основное переживание, кризис в прошлом. Это уже остатки. Она уже пережила самый пик», — приводит слова брата Ани Teleprogramma.pro.

Родственник Лорак сообщил, что вопрос об опеке над дочерью исполнительницы и предпринимателя уже решен. Ребенок останется жить с мамой в Москве, где уже ходит в школу. Певица поддерживает теплые отношения с экс-супругом и рада его желанию как можно больше видеться и общаться с дочкой Соней. В одном из интервью Игорь подчеркнул, что Налчаджиоглу предпринимал попытки примириться с Лорак, но на тот момент это уже было невозможно.

По данным СМИ, причиной развода стала измена турецкого бизнесмена. Как сообщалось ранее, Налчаджиоглу был замечен в компании молодой женщины в одном из баров Киева. Сама Лорак в то время сохраняла молчание на тему своей личной жизни, однако через некоторое время после того, как разразился скандал, опубликовала в инстаграме фотографию, на которой видно, что обручального кольца на ее руке больше нет.