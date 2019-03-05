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Монеточка спела гимн СССР с ошибками под флагом США 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российская певица Монеточка в сториз своего инстаграма спела гимн Советского Союза под флагом Америки.
Сперва Монеточка, сейчас находящаяся в Лос-Анджелесе, показала вид на голливудские холмы, а после продемонстрировала съемочную площадку своего клипа. Потом Лиза встала под развевающийся американский флаг и начала исполнять советский гимн. Во время короткого ролика Монеточка сделала несколько ошибок: например, "свободные" республики назвала "народными".
На какую песню Монеточка снимает клип, пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что Монеточка стала второй в списке самых финансово успешных молодых музыкантов, которые в 2018 году вошли в конфликт с властями.
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