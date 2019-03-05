Страшная правда: Бондарчук заявила о домогательствах

Модель Светлана Бондарчук стала участницей передачи Ксении Собчак , в ходе которой собеседницы обсуждали феминизм и насилие со стороны противоположного пола. Светская львица, являющаяся бывшей женой кинематографиста Федора Бондарчука (пару лет назад они подали на развод, но брак, согласно СМИ, якобы до сих пор официально не расторгли), вспомнила о страшном эпизоде своей молодости, когда ее едва не изнасиловал известный режиссер, которого уже нет в живых.

Светская львица Светлана Бондарчук стала гостьей нового выпуска шоу журналистки Ксении Собчак, основной темой обсуждения которого был феминизм.

В ходе беседы бывшая жена режиссера Федора Бондарчука рассказала о неприятном эпизоде, случившемся с ней в молодости. По ее словам, она долго скрывала то, что едва не подверглась насилию со стороны очень известного, но ныне покойного кинорежиссера.

«Он попытался ко мне жестко пристать. Я зашла, он закрыл дверь. Он был пожилой человек для меня. Я его ударила, толкнула», — приводит слова Светланы «СтарХит».

Согласно Бондарчук, именно эта ситуация закрыла ей дорогу в мир кино.

«Я тогда ни одному человеку не могла признаться в этом. Одна из причин, почему я не стала актрисой», — подчеркнула она.

В настоящее время Бондарчук выступает за то, чтобы женщины не боялись открыто заявлять о насилии со стороны противоположного пола. По ее мнению, это должно помочь снизить уровень сексуальных преступлений. В то же время она считает, что следует избегать чрезмерной агрессии.

«Вот как мы сейчас можем проверить, что правда, а что — нет? Много людей просто мстят за что-то», — предположила гостья передачи.

Сделав интригующее заявление, Бондарчук не пошла дальше, оставив имя обидчика в секрете. Женщина подчеркнула, что это дело давно минувших дней, а о покойных плохо не говорят. Светлана убеждена, что в современном мире женщина способна самостоятельно достигнуть больших высот, не обращаясь к мужчинам за помощью.

Ранее гостье шоу Собчак стала другая светская львица — бывшая жена музыканта Сергея Шнурова Матильда (Елена Мозговая).

В ходе интервью она впервые публично заговорила о разводе с артистом и своих переживаниях. Во время съемок выпуска собеседницы были одеты в пижамы, а перед этим побывали на вечеринке в одном из клубов Санкт-Петербурга. По словам Матильды, этот разговор был «самым экстремальным поступком» в ее жизни.

«Темной поздней ночью после вечеринки в Петербурге я пила шампанское в постели с Ксенией Собчак, записывая интервью, — поделилась она со своими подписчиками в инстаграме. — Кроме того, я потрогала свою новую прическу примерно 148 раз. Но это неважно. Важно, что все, что я хотела сказать, я сказала. А все, что не хотела — не сказала. За деликатность Ксении огромное спасибо».

Бывшая жена Шнурова заявила о том, что ее огорчает стремление людей все упростить в обсуждении настоящих чувств. По ее словам, на вопрос о причинах развода бывает невозможно ответить даже самому.

«И потом, мне кажется, что любовь недостойна публичного обсуждения», — подчеркнула Матильда.

Гостья передачи выразила мнение, что разрыв семьи всегда связан с негативными эмоциями, а иначе «не бывает». Отвечая на вопрос ведущей, почему в обществе принято осуждать женщину в случае разрыва, она предположила, что это может быть связано со старым укладом, однако подчеркнула, что сама получила колоссальную поддержку.

«Если женщина решается на такой шаг и показывает, что не поддается контролю, наверное, это пугает и мужчин, наверное, задевает женщин, потому что многие женщины живут в несчастных отношениях, потому что страшно: страшно остаться одной, страшно жить в бедности. Женщины начинают осуждать тех женщин, которые набрались решимости, набрались смелости и сказали честно: «Знаешь, наверное, дальше продолжать не стоит», — заключила она.

Позже Собчак обвинила Сергея Шнурова в том, что он может быть причастен к блокировке интервью с его бывшей супругой.

По словам Ксении, «в первый же день» после публикации артист обратился в «русский офис гугла» через свою помощницу с требованием заблокировать видео.