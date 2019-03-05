Несколько клипов Хаски потребовали заблокировать

Суд в Краснодаре заблокировал четыре клипа рэпера Хаски в Youtube и «ВКонтакте», сообщила правозащитная организация «Правозащита Открытки» в своем телеграм-канале.

Под блокировку попали видеоклипы на песни «Иуда», «Поэма о Родине», «Пуля-дура» и «Пироман 17».

По мнению суда, представленный в клипах видеоряд по «может вызвать у несовершеннолетних пользователей интерес к совершению: суицида, убийства, употреблению табачной продукции, половому разврату, употреблению в разговорах нецензурной брани и иных бранных слов и выражений».

Решение о внесение клипов в реестр запрещенных было принято 12 декабря, однако представителям Хаски об этом не сообщили.