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Несколько клипов Хаски потребовали заблокировать 

Рамблер + ещё 4 31 минуту назад
Фото: vk.com/husky_music
Суд в Краснодаре заблокировал четыре клипа рэпера Хаски в Youtube и «ВКонтакте», сообщила правозащитная организация «Правозащита Открытки» в своем телеграм-канале.
Под блокировку попали видеоклипы на песни «Иуда», «Поэма о Родине», «Пуля-дура» и «Пироман 17».
По мнению суда, представленный в клипах видеоряд по «может вызвать у несовершеннолетних пользователей интерес к совершению: суицида, убийства, употреблению табачной продукции, половому разврату, употреблению в разговорах нецензурной брани и иных бранных слов и выражений».
Решение о внесение клипов в реестр запрещенных было принято 12 декабря, однако представителям Хаски об этом не сообщили.
Шоу-бизнес , Краснодар
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