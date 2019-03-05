Три канадские радиостанции отказались от песен Майкла Джексона

Три крупные радиостанции Монреаля сняли с ротации в эфире все песни Майкла Джексона , объяснив это реакцией слушателей на премьеру документального фильма "Покидая Неверлэнд" (Leaving Neverland), в котором описываются случаи якобы развращения певцом малолетних, сообщает телеканал CBC.

Новый документальный фильм основан на показаниях Уэйда Робсона и Джеймса Сэйфчака, рассказавших о насилии, которому они подвергались в детстве со стороны Джексона на его ранчо Neverland. Мужчины подали иски против Джексона в 2013 году, однако они были отклонены по техническим причинам. Первый показ фильма состоялся в январе на фестивале независимого кино "Санденс" в США, в воскресенье вечером его премьера состоялась в эфире телевизионной сети HBO.

Представитель компании-владельца франкоязычных радиостанций CKOI и Rythme, а также англоязычного вещателя The Beat сообщил, что решение об отказе от композиций короля поп-музыки было принято на следующее утро.

"Мы внимательно следим за комментариями наших слушателей, и премьера этого документального фильма вызвала определенную реакцию", — заявила Кристин Дикэр, директор компании Cogeco по маркетингу.

В конце февраля наследники Джексона подали к HBO иск на сумму 100 миллионов долларов. Как отмечается в иске, поданном в суде в Лос-Анджелесе, создавая и выпуская в эфир документальный фильм, HBO нарушает заключенный в 1992 году контракт, по которому компания согласилась "не порочить честь" певца, скончавшегося в 2009 году.