Волочкова ответила на вызов в СК по делу об убийстве 

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова прокомментировала появившуюся информацию, что её вызывают на допрос в связи с возобновлением дела об убийстве российского бизнесмена и мецената израильского происхождения Шабтая Калмановича. Со слов балерины, она впервые слышит об этом.
«Это абсолютнейшая неправда. Я видела этого человека (Калмановича — прим. ред.) всего-то один раз в своей жизни», — пояснила балерина в интервью журналистам «Пятого канала».
Следственный комитет России возобновил расследование дела об убийстве российского бизнесмена, владельца женского баскетбольного клуба «Спартак» Шабтая Калмановича. Так как в последние годы жизни он активно занимался российским шоу-бизнесом, по этому делу планируется допросить сразу нескольких медийных личностей: Ксению Собчак, Анастасию Волочкову, Александра Буйнова, Фёдора Бондарчука, Андрея Малахова, Александра Маслякова, Геннадия Хазанова и Влада Сташевского.
Также следователи намерены опросить государственных деятелей Аркадия Дворковича, Виталия Мутко и миллиардера Алишера Усманова, писал News.ru.
Российский бизнесмен Шабтай Калманович был убит неизвестным 2 ноября 2009 года. Ему был 61 год.